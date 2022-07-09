لاعبو الخضر يهنئون الأمة بمناسبة العيد الأضحى

هنأ لاعبو الخضر الأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك عبر مختلف الصفحات الرسمية لهم على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال مدافع الخضر فوزي غلام عبر صفحته الرسمية على انستغرام :”عيدكم مبارك تقبل الله منا ومنكم. الله يغفر لنا ذنوبنا ويتقبل أعمالنا الصحالة و يهدينا إلى الطريق المستقيم”.

كما قال الحارس الكسندر أوكيدجة عبر ستوري له على إنستغرام “عيدكم مبارك”.

إلى جانب قيام عدد من اللاعبين بتهنئة الامة الاسلامية. مع تمنياتهم باليمن والبركة لها.

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