لاعبو الخضر يهنئون الجزائريين بعيد الفطر من مختلف بقاع العالم

هنأ لاعبو الخضر الأمة الاسلامية عامة و الجزائريين خاصة، بحلول عيد الفطر من مختلف بقاع العالم ومن مختلف مساجد العالم.

و تقدم عدد من اللاعبين على ارسال عدد من رسالات التهنئة لكل الأمة الإسلامية أبرزه رامز زروقي المتواجد في هولندا، و جوان حجام، الذي فضل التقاط صورة تذكارية من عائلته الكبيرة عند خروج من إحدى مساجد فرنسا.

وقام كل من الحارس أونتوني ماندريا إلى جانب سعيد بن رحمة بنشر صور تذكارية من مسقط رأسهم بفرنسا، في خطوة تؤكد العلاقة الطيبة التي تجمع اللاعبين الجزائريين بالدين الحنيف.