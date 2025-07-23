لاعبو “الخضر” يُعاينون منافسهم في افتتاح الـ “شان”

عاين لاعبو المنتخب المحلي، منافسهم في افتتاح مشوارهم ضمن منافسة كأس أمم إفريقيا للمحليين 2024 المؤجلة إلى 2025، منتخب أوغندا، والمقررة في الفترة ما بين الـ 2 والـ 30 الداخل.

ويستهل “الخضر” مغامرته في “الشان” بمواجهة أوغندا، يوم الاثنين 4 أوت. في افتتاح لقاءات المجموعة الـ 3، قبل ملاقاة جنوب إفريقيا الجمعة الـ 8 من نفس الشهر.

وسيكون المنتخب معفيا من لقاءات الجولة الـ 4، قبل أن يواجه نظيره الغيني. يوم الجمعة الـ 15 من أوت، ليختتم دور المجموعات يوم الاثنين الـ 18 من الشهر ذاته.

وكشفت “الفاف” في بيان لها أمس الثلاثاء، أن لاعبو المنتخب رفقة الطاقم الفني، تابعوا قبل انطلاق الحصة التدريبية، مباراة ودية خاضها المنتخب الأوغندي أمام تنزانيا. تحسّبا لمواجهته في الجولة الأولى من ” شان 2024″. وذلك للوقوف على مستواه وتحليل أدائه قبل انطلاق المنافسة.

محيوص يلتحق وعمل خاص لبن خماسة وغزالة

إلى ذلك، تواصل العناصر المحلية تحضيراتها بوتيرة مرتفعة بمركز سيدي موسى، تحسبا لـ “الشان”، وتميّزت تدريبات أمس، بكثافة عالية.

حيث برمج الطاقم الفني حصتين، الأولى داخل القاعة، والثانية على إحدى أرضيات المركز، وسط تجاوب كبير من اللاعبين.

وشهدت الحصة المسائية التحاق المهاجم أيمن محيوص، بعد غيابه عن بداية التربص بترخيص من الطاقم الفني، ليرتفع التعداد إلى 24 لاعباً. في المقابل، خضع ثنائي مولودية الجزائر أيوب غزالة ومحمد بن خماسة لعمل خاص خارج المجموعة.

يُشار إلى أن الناخب المحلي، مجيد بوقرة كشف عن القائمة النهائية المعنية بالمشاركة في كأس إفريقيا للمحليين بـ26 لاعبا. بعد أن كان قد استدعى في البداية قائمة أولية ضمّت 28 لاعبا.