لاعبو “الخُضر” يعبّرون عن فخرهم وسعادتهم بتكريمهم من قبل الرئيس تبون

عبّر عدد من الرياضيين الجزائريين عن سعادتهم الكبيرة بتكريمهم من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال الحفل الذي نظِّم لتكريم الرياضيين المتألقين في مختلف المنافسات الدولية.

وقال مهاجم الخُضر أنيس حاج موسى، في تصريح للتلفزيون العمومي قائلاً: “سعيد بلقاء الرئيس تبون، لأول مرة آتي إلى هنا لرؤية الرئيس، الحمد لله”.

من جهته، قال جوان حجام: “فخورون جداً بلقاء الرئيس تبون، وسعيد بتواجدي هنا في هذا التكريم”.

يذكر أن الحفل أقيم تقديرًا للجهود المبذولة من طرف الرياضيين الذين رفعوا الراية الوطنية في المحافل الدولية.