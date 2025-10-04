لاعبو الساورة والرويسات يكتسحون تشكيلة شهر سبتمبر

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم السبت، عن تشكيلة الشهر، الخاصة بالموسم الجديد 2025-2026.

وعرفت تشكيلة شهر سبتمبر، التي قادها لاعب الشهر، ونجم مولودية وهران، شكيب عوجان، تواجد 5 لاعبين من صاحب الصدارة مؤقتا مستقبل الرويسات، والوصيف شبيبة الساورة.

وسيطرت الساورة، على التشكيلة بـ 3 أسماء. ويتعلق الأمر بالحارس سقاري، والقائد أقاسم، وزميله بوطيش، فيما مثل الرويسات في القائمة، اللاعب فاتاو، إلى جانب زميله بن زيد.

من جهته، حجز أولمبي الشلف، أيضا مقعدين في تشكيلة شهر سبتمبر. ويتعلق الأمر بالظهير الأيمن، صداحين، والمدافع المحوري عبادة.

بينما شهدت التشكيلة المثالية للبطولة المحترفة لشهر سبتمبر المنقضي. تواجد لاعب شبيبة القبائل، بادا، إلى جانب قائد شباب قسنطينة، ابراهيم ديب، ومهاجم اتحاد خنشلة اسلام بكير.