لاعبو السنغال يرفعون التاج الإفريقي ويحصدون جميع الجوائز

قدّم رئيس الكاف باتريس موتسيبي الكأس الإفريقية للاعبي السنغال وأغلب الجوائز للاعبين والمدربين الذي حصدوا الأخضر واليابس.

كما منح رئيس الكاف موتسيبي لاعبي “أسود التيرانغا” الميداليات الذهبية وسط فرحة عارمة وكبير من المدرب ولاعبيه.

وتواجد في منصة التتويجات كل من المسؤلين عن الرياضية الجزائرية بما فيهم وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد إلى جانب رئيس الفاف جهيد زفيزف.

إلى جانب ذلك، توّج لاعب السنغال ديوف على أفضل لاعب في البطولة الإفريقية وه الحامل لرقم 10.

كما نال المدرب ساليو أفضل مدرب للناشئين بعد قيادة لاعبيه لتحقيق الإنجاز التاريخي. وتوّج الحارس سيريني ضيوف أفض حارس.

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