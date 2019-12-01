لاعبو السياربي يردون بعد طرد سعيود بطريقة غريبة

عبّر لاعبو شباب بلوزداد، عن إستغرابهم الشديد من الطرد الذي تعرض له زميلهم أمير سعيود، خلال المواجهة أمام مولودية الجزائر.

وأكد المُدافع سفيان بوشار، بأنه لم يفهم شيئا عندما رأى الحكم يُشهر البطاقة الحمراء في وجه صانع ألعابه.

وقال :”لحد الساعة، لم أفهم لماذا طُرد سعيود، للأسف ضيعنا نُقطتين كُنا الأحق بهما، ولكن الحمد لله على كل حال”.

وعلى نفس النهج سار متوسط الميدان تريكات :”طرد سعيود كان بمثابة ضربة موجعة لنا”.

ومن جهته رفض سعيد عليق صب الزيت على النار وقال :”الطرد كان قاسيا نوعا ما”.