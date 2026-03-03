لاعبو “السياربي” يكتسحون تشكيلة الأسبوع

شهدت تشكيلة الأسبوع، الخاصة بالرابطة المحترفة لكرة القدم، وجودا قويا للاعبي نادي شباب بلوزداد، الذي ينتظره صدام قوي سهرة اليوم أمام الغريم مولودية الجزائر، في ربع نهائي كأس الجزائر.

وكشفت الرابطة المحترفة، اليوم الثلاثاء، عن تشكيلة الجولة الـ 21. التي لعبت أيام الـ 26 والـ 27 والـ 28 فيفري الماضي، والتي عرفت تواجد 5 أسماء من “السياربي”.

حيث ضمت التشكيلة المثالية كل من نوفل خاسف وشعيب كداد، وسليم بوخنشوش. وثنائي الهجوم بلحوسيني والتونسي بن حمودة، بعد المستويات القوية التي قدموها في قمة الجولة أمام شباب قسنطينة.

كما شهدت تشكيلة الجولة الـ 21، تواجد 4 لاعبين تألقوا في “الكلاسيكو” بين مولودية الجزائر وشبيبة القبائل. ويتعلق بكل من زين الدين فرحات ورضا حلايمية من “العميد” والحارس قايا والمدافع بلعيد، من “الكناري”.

في المقابل، اختير قائد شباب قسنطينة ابراهيم ديب، ضمن التشكيلة المثالية للجولة، رفقة المدافع المحوري لاتحاد العاصمة، والقادم من أولمبي الشلف، في الميركاتو الشتوي الماضي، أشرف عبادة.