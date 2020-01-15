لاعبو “السيتي” قضوا ليلة رفقة 22 عارضة أزياء بعد فوز “أستون فيلا”

فجرت صحيفة “ذا الصن” البريطانية فضيحة من العيار الثقيل عندما أكدت قضاء لاعبي فريق مانشستر سيتي الانجليزي ليلة الأحد برفقة 22 عارضة أزياء إيطالية.

“ذا الصن” كشفت ان نجوم السيتيزن احتفلوا بالفوز المحقق أمسية السبت بسداسية كاملة لهدف وحيد على المُضيف أستون فيلا بطريقتهم الخاصة.

زملاء “محرز” وحسب “ذا الصن” حصلوا على اذن من “بيب غوارديولا” لقضاء سهرة جماعية لكنها لم تؤكد معرفة الآخير من عدمها بوجود فتيات مع لاعبيه.

الحفل أُقيم بفندق “Mere Golf Resort” في مدينة مانشستر، وكان بمثابة احتفالية مؤجلة لأعياد الميلاد للاعبين بدون زوجاتهم وصديقاتهم.