لاعبو “السيتي” يعودون للتدريبات ويستعدون لمواجهة “تشيلسي” !

أكد نادي “مانشستر سيتي” عبر موقعه الرسمي عن عودة لاعبي الفريق الأول للتدريبات بعد أن خضعوا لفحوصات جديدة لفيروس كورونا.

وجاء في بيان “السيتي“: “يمكن لنادي مانشستر سيتي أن يؤكد أن الفريق الأول سيستأنف تدريباته في أكاديمية السيتي لكرة القدم”.

“خضع جميع أفراد الفريق لاختبارات “كوفيد-19″ ، ولم تكشف النتائج عن أية حالات إيجابية جديدة”.

“كما خضعت مباني تدريب الفريق الأول إلى تنظيف شامل خلال الـ 48 ساعة الماضية على أن تظل غالبية هذه المرافق مغلقة، مع استئناف العمليات الأساسية فقط المتعلقة بالتدريب”.

يذكر أن رفقاء “محرز” دخلو في حجر صحي بعد ثبوت إصابة عدد كبير من اللاعبين والطاقم الفني بفيروس كورونا.