لاعبو “العميد” الأكثر حضورا في تشكيلة الأسبوع

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، عن التشكيلة المثالية الخاصة بالجولة الـ 10، وذلك، قبل انطلاق لقاءات الجولة الـ 11 المقررة اليوم السبت وغدا الأحد.

وسيطر “العميد” على تشكيلة الأسبوع بتواجد 3 أسماء، يتقدمهم رضا حلامية، إلى جانب محمد بن خماسة وزين الدين فرحات.

وذلك، بعد الأداء المميز الذي قدمه الثلاثي في الفوز الصعب في قمة الجولة، بهدف يتيم أمام الضيف شبيبة الساورة.

كما ضمت القائمة ثنائي شبيبة القبائل، أيمن محيوص، ومهدي مرغم، الذي قاد الفريق لفوز كبير بنتيجة 4-1 أمام مولودية البيض، وسجل كل منهما هدفا.

فيما تواجد حارس شباب بلوزداد، فريد شعال، وزميله يوسف لعوافي. أيضا ضمن تشكيلة الأسبوع، بعدما تألق شعال، في الفوز المحقق على المضيف ترجي مستغانم بنتيجة 0-2. في لقاء شهد تسجيل لعوافي، لهدف الافتتاح.

كما ضمّت تشكيلة الجولة الـ 10 كل من زكريا دراوي، لاعب اتحاد العاصمة. وأشرف عبادة، مدافع أولمبي الشلف، وشلفاوي من أولمبيك أقبو، وأكرم جحنيط. قائد وفاق سطيف، ومسجل هدف الفوز أمام نجم بن عكنون، من مخالفة مباشرة.