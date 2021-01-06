لاعبو العميد يتعرضون لاعتداءات بعد نهاية لقاء الصفاقسي

تعرض أعضاء بعثة فريق مولودية الجزائر لاعتداءات خطيرة بعد نهاية مواجهتهم ضد النادي الصفاقسي التونسي والتي جرت أمسية اليوم الأربعاء.

حيث ومباشرة بعد اطلاق الحكم باكاري غاساما صافرة النهاية اختلط الحابل بالنابل خاصة بعد دخول بعض المحسوبين على الفريق المضيف لأرضية الميدان.

الإشتباكات جعلت قوات الأمن التونسي تتدخل لفض النزاع قبل أن يغادر زملاء القائد حشود أرضية الميدان بصعوبة بالغة.

تعرض أشبال نغيز لاعتداءات يثبت الأجواء المشحونة التي جرت فيها المباراة وكذا رغبة النادي الصفاقسي في التأهل بكل الطرق الممكنة.