لاعبو “العميد” يكتسحون تشكيلة الأسبوع

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم السبت، عن هوية التشكيلة المثالية للجولة الـ 9 من الموسم الجاري 2025-2026.

وشهدت تشكيلة الجولة، التي اختتمت الخميس الماضي، حضورا قويا للمتصدر الجديد مولودية الجزائر، ممثلا في ثنائي الدفاع رضا حلايمية وأيوب غزالة، إلى جانب صانع الألعاب العربي ثابتي.

وجاء اختيار ثلاثي “العميد” بعد تألقه في لقاء اتحاد خنشلة. وقيادته الفريق للعودة بانتصار ثمين استقر على هدف من دون مقابل.

كما ضمت التشكيلة المثالية ثنائي عن اتحاد العاصمة. ويتعلق الأمر بحسام الدين غشة وزكريا دراوي، الذي قدم أداء مميز في الفوز بثلاثية لهدف أمام وفاق سطيف.

إلى جانب ثنائي شباب بلوزداد. الفائز بهدف من دون مقابل، أمام المضيف أولمبي الشلف، الحارس الحارس فريد شعال، ومسجل الهدف يوسف لعوافي.

كما ضمت تشكيلة الأفضل كل من الظهير الأيسر لنجم بن عكنون، شعراوي، ومتوسط ميدان شبيبة الساورة بوطيش، وصانع ألعاب مولودية وهران شكيب عوجان. بالإضافة إلى مهاجم شبيبة القبائل، أيمن محيوص.