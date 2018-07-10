لاعبو الملكي يودعون رونالدو وعناصر اليوفي يُرحبون بقدومه

سارع لاعبو فريق ريال مدريد الإسباني لتوديع نجمهم الأول الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد إعلان رحيله صوب جوفنتوس الإيطالي أمسية اليوم الثلاثاء.

ونشر راموس رسالة على حسابه الرسمي في “تويتر” جاء فيها:”أهدافك وأرقامك وكل ماحققناه معا يتحدثون عن أنفسهم.. لقد فزت بمكان خاص في تاريخ ريال مدريد”.

وكتب أسينسيو:”كان لي شرف اللعب بجانبك.. لقد كنت قدوة بكل المقاييس.. حظ موفق في المرحلة الجديدة من مشوارك الكروي”.

هذا بينما رحب باولو ديبالا وسامي خضيرة بصاروخ ماديرا في قلعة البيانكونيري حيث كتب الأول:”مرحبا بك رونالدو”.

في حين نشر الثاني رسالة جاء فيها:”لقد قضينا أوقاتا مُمتعة معا في ريال مدريد وأنا أنتظر بشغف أن نبدأ العمل معا مُجددا”.