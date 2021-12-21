لاعبو المنتخبات الإفريقية و جماهير “كان” الكاميرون في خطر

أعلنت اليوم، رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم عن خبر صادم، فيما يخص نتائج الفحوصات الروتينية للاعبين الذي ينشطون في “البريمرليغ”.

وكشفت عن إجراءها عددا قياسيا من اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد خلال الجولة الأخيرة. كما تفكّر جدّيا في توقيف المنافسة المحلية.

يحدث هذا، في ظل إصرار الإتحاد الكاميروني على إجراء الكان في 9 جانفي المقبل “موعده المحدّد” عكس إصرار المسؤولين عن “الفيفا” برئاسة أنفانتينو و”الكاف” برئاسة موتسيبي بسبب تخوفاتهم من انتشار “الكوفيد”.

في ظل عجز وعدم تطور القارة الإفريقية في المجال الصحي، ما سيضع لاعبي المنتخبات الإفريقية والجماهير في خطر حقيقي.

كما أكّدت رابطة “البريمرليغ” أنها أجرت 12345 إختبارا، خلال أيام شهر ديسمبر، وأضافت في الوقت نفسه أنها قامت بالرفع من أجراء الفحوصات إلى 3 أضعاف.

إلى جانب ذلك، أوضحت الرابطة أنّها سجّلت إصابة 90 حالة بن اللاعبين وأعضاء الطواقم الفنية والتدريبية، عكس الوقت السابق الذي أعلن فيه عن إصابة 42 حالة فقط.

يذكر، أن 45 لاعبا إفريقيا ينشطون في البطولة الإنجليزية.