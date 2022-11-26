لاعبو المنتخب السعودي يقومون بالتفاتة طيبة اتجاه زميلهم الشهراني

قام لاعبو المنتخب السعودي، اليوم السبت، بالتفاتة طيبة اتجاه زميلهم ياسر الشهراني، قبل انطلاق مباراتهم أمام بولندا، لحساب كأس العالم.

وحمل لاعبو المنتخب السعودي قميص زميلهم الشهراني، في الصورة الجماعية للفريق قبل مواجهة بولندا.

كما تأتي هذه الخرجة كدعم ومساندة من لاعبي الأخضر، لزميلهم الذي تعرض لاصابة خطيرة في مواجهة الأرجنتين.

يذكر أن اللاعب ياسر الشهراني، يتواجد حاليا في المستشفى، أين يخضع للعلاج اللازم بعد تعرضه لكسر على مستوى الفك في مواجهة الأرجنتين.