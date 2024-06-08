لاعبو المنتخب الغيني يتراجعون عن الإضراب

تراجع لاعبو المنتخب الغيني، عن الإضراب، الذي سبق وأن شنوه في وقت سابق، من نهار اليوم السبت، وعادوا إلى التدريبات الجماعية.

تحسبا لمواجهة المنتخب الموزمبيقي، يوم بعد غد الإثنين. بعد أن تمت تسوية أزمة منحة تربص شهر جوان الجاري، والفوز أمام المنتخب الوطني الجزائري، يوم الخميس المنقضي، في إطار الجولة الثالثة، للمجموعة السابعة، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وحسب ما كشفه موقع “Syli National” المهتم بشؤون المنتخب الغيني، فقد تم إحتواء هذه الأزمة، بعد قرار الإتحادية الغينية لكرة القدم، بتخصيص منحة مالية قدرها 6 ألاف دولار لكل لاعب.

وأوضح المصدر، أن لاعبي المنتخب الغيني، تراجعوا عن الإضراب، وسيواصلون الإستعداد لمواجهة الموزمبيق، بعد غد الإثنين،

في إطار الجولة الرابعة للمجموعة السابعة، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.