لاعبو المنتخب الفلسطيني يدعمون يوسف عطال

أبدى لاعبو المنتخب الفلسطيني، دعمهم الكبير للدولي الجزائري يوسف عطال، نظير الظلم الذي تعرض له، بعد ابداء دعنه للقضية الفلسطينية.

وصرح لاعب المنتخب الفلسطيني، لتلفزيون “النهار”: “وقفة اللاعبين الجزايريين مع القضية الفلسطينية ليست بالغريبة عليهم”.

كما أضاف: “نوجه شكر خاص، ليوسف عطال، على وقفته معنا، ومن جهتنا نقف إلى جانبه في الظلم الذي تعرض له من قبل ناديه، والشعب الفرنسي”.

وتابع لاعب المنتخب الفلسطيني: “نتمنى أن تحل مشاكل يوسف عطال في القريب العاجل، ونؤكد دعمنا الكامل له”.

وجاءت هذه التصريحات من لاعب المنتخب الفلسطيني، خلال حلولهم بالجزائر، لخوض معسكر تحضيري تحسبا لبطولة أمم آسيا.