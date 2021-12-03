لاعبو المنتخب الوطني سيخضعون لفحوصات كورونا

سيكون لاعبو المنتخب الوطني المحلّي اليوم معنيين للقيام بالإجراءات الصحية التي يفرضها المنظمون عن منافسة كأس العرب.

كما سيتنقل لاعبو الكتيبة الوطنية إلى مركز التلقيح التابع لإقامتهم او تنقل طبيب مختص إليهم، للقيام بفحوصات جديدة لفيروس “كورونا”.

ومن المنتظر، أن يقوم المسؤولون عن الفحوص الطبية بإرسال النتائج عبر “رسائل نصية” حسبما أكّده المكلّف بالإعلام لدى “الفاف” صالح باي عبود.

يحدث هذا، قبل موعد مواجهة لبنان يوم غد على الساعة الثانية زوالا في العاصمة القطرية الدوحة.