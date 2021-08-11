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الرياضة

لاعبو المنتخب الوطني يتضامنون مع ضحايا حرائق تيزي وزو

بقلم يونس رزيق
لاعبو المنتخب الوطني يتضامنون مع ضحايا حرائق تيزي وزو
صورة مركبة للاعبي المنتخب الوطني
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أعرب لاعبو المنتخب الوطني عن تضامنهم الكبير مع ضحايا الحرائق التي شهدتها ولاية تيزي وزو ومختلف الغابات بالمدن الجزائرية منذ سهرة الإثنين الماضي.

ونشر العديد من لاعبي المنتخب الوطني صورا لحرائق الغابات على صفحاتهم الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي انستغرام  مرفوقة بعبارات التضامن مع أهالي الضحايا.

كما أشاد أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي بتضامن الشعب الجزائري فيما بينه من أجل توفير المساعدات لضحايا الحرائق بولاية تيزي وزو.

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=971392
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