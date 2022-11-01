لاعبو المنتخب الوطني يحتفون بالذكرى 68 لإندلاع الثورة التحريرية المجيدة

إحتفى لاعبو المنتخب الوطني. اليوم الثلاثاء بالذكرى الـ68 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، والتي تصادف الفاتح نوفمبر من كل سنة.

ونشر العديد من لاعبي الخضر، في صورة بن ناصر، بونجاح، بن لعمري، وعبر خاصية الستوري بحساباتهم على “الأنستغرام”.

صورا للشهداء والمجاهدين الجزائريين والعلم الوطني، وكتبوا أسمى عبارات التقدير والترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية، في الذكرى الـ68 منذ إندلاعها.