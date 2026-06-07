لاعبو “الخُضر” يهدون الرئيس تبون قيمصا للمنتخب الوطني عليه توقيعاتهم

أهدى لاعبو المنتخب الوطني رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قميصًا “للخُضر” موقّعًا من جميع اللاعبين، في لفتة رمزية تعكس روح التقدير والاعتزاز، وذلك خلال حفل الاستقبال الذي خصّهم به بقصر المرادية.

وجرى هذا التكريم على هامش استقبال رئيس الجمهورية عناصر المنتخب الوطني قبل مغادرتهم أرض الوطن نحو الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في منافسات كأس العالم.

وعبّر اللاعبون من خلال هذه المبادرة عن امتنانهم للدعم الذي تحظى به الرياضة الجزائرية وكرة القدم على وجه الخصوص.

وحضر حفل الاستقبال مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، ووزير الرياضة وليد صادي.