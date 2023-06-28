لاعبو المنتخب الوطني يهنئون الشعب الجزائري بمناسبة عيد الأضحى

تقدم لاعبو المنتخب الوطني، اليوم الأربعاء، بالتهاني إلى الشعب الجزائري والأمة الإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ونشر العديد من لاعبي الخضر، التهائي للأمة الاسلامية عامة والشعب الجزائري، بشكل خاص، عبر حساباتهم الخاصة، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب متوسط الميدان إسماعيل بن ناصر عبر حسابه عبر تويتر:”عيد مبارك لكل المسلمين.. أتمنى أن يكون هذا اليوم الخاص مليئ بنشر السعادة والسلام”.

كما نشر متوسط ميدان الخضر الآخر، سفيان فيغولي صورة له داخل المسجد وكتب:”عيد مبارك”، ونشر المدافع أحمد توبة عبر ستوري الأنستغرام تهنئته بالعيد.

بينما نشر رياض محرز تهنئته بنشر ستوري عبر حسابه على الأنستغرام، فيما نشر السعيد بن رحمة عبر الانستغرام صورة رفقة أفراد عائلته وكتب:”عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم”.

وهنأ متوسط الميدان فارس شايبي، الأمة المسلمة والجزائرية بحلول العيد الأضحى، بنشره صورة من مسجد دبي وكتب:”عيدكم مبارك جميعا”.