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الرياضة

لاعبو المننتخب الوطني للرغبي:”سعداء بتشريف الراية الوطنية “

بقلم عزيز طالبي
لاعبو المننتخب الوطني للرغبي:”سعداء بتشريف الراية الوطنية “
المنتخب
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ابدى لاعبو المنتخب الوطني للرغبي فخرهم واعتزازهم بتمثيل الجزائر أحسن تمثيل في تصفيات الألعاب الأولمبية التي جرت بجزر موريس.
وأجمع اللاعبون على أنهم قاموا بواجبهم اتجاه الرياضة الجزائرية، و في تصريح لـ “النهار” قال نذير مقدود “أنا فخور جيدا، بتقديم مباريات قوية بعد القيام بالتحضير الجيد رفقة لاعبي المنتخب الوطني”.
كما قال زميله في المنتخب الياس برغال :”سعداء جدا مع فخر كبير، قدما مباريات جيدة وإن شاء الله القادم أفضل”
وأضاف حكيم ميلودي “فخورون بأننا جيّدين، أشكر كل الذين ساندونا، و أهدي تحياتنا” “قدمان ما كان ينتظر منا بلادنا”.
كما ختم المتألق سمير خربوش “كنت قد طلبت من الجميع أن يشجعنا، وفزنا والحمد لله، أشكر الجميع و عيد مبارك للجميع”.

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