لاعبو المننتخب الوطني للرغبي:”سعداء بتشريف الراية الوطنية “
بقلم عزيز طالبي
ابدى لاعبو المنتخب الوطني للرغبي فخرهم واعتزازهم بتمثيل الجزائر أحسن تمثيل في تصفيات الألعاب الأولمبية التي جرت بجزر موريس.
وأجمع اللاعبون على أنهم قاموا بواجبهم اتجاه الرياضة الجزائرية، و في تصريح لـ “النهار” قال نذير مقدود “أنا فخور جيدا، بتقديم مباريات قوية بعد القيام بالتحضير الجيد رفقة لاعبي المنتخب الوطني”.
كما قال زميله في المنتخب الياس برغال :”سعداء جدا مع فخر كبير، قدما مباريات جيدة وإن شاء الله القادم أفضل”
وأضاف حكيم ميلودي “فخورون بأننا جيّدين، أشكر كل الذين ساندونا، و أهدي تحياتنا” “قدمان ما كان ينتظر منا بلادنا”.
كما ختم المتألق سمير خربوش “كنت قد طلبت من الجميع أن يشجعنا، وفزنا والحمد لله، أشكر الجميع و عيد مبارك للجميع”.
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