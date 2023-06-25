لاعبو المننتخب الوطني للرغبي:”سعداء بتشريف الراية الوطنية “

ابدى لاعبو المنتخب الوطني للرغبي فخرهم واعتزازهم بتمثيل الجزائر أحسن تمثيل في تصفيات الألعاب الأولمبية التي جرت بجزر موريس.

وأجمع اللاعبون على أنهم قاموا بواجبهم اتجاه الرياضة الجزائرية، و في تصريح لـ “النهار” قال نذير مقدود “أنا فخور جيدا، بتقديم مباريات قوية بعد القيام بالتحضير الجيد رفقة لاعبي المنتخب الوطني”.

كما قال زميله في المنتخب الياس برغال :”سعداء جدا مع فخر كبير، قدما مباريات جيدة وإن شاء الله القادم أفضل”

وأضاف حكيم ميلودي “فخورون بأننا جيّدين، أشكر كل الذين ساندونا، و أهدي تحياتنا” “قدمان ما كان ينتظر منا بلادنا”.

كما ختم المتألق سمير خربوش “كنت قد طلبت من الجميع أن يشجعنا، وفزنا والحمد لله، أشكر الجميع و عيد مبارك للجميع”.

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