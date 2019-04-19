لاعبو الوفاق يضغطون على الإدارة وغيابات بالجملة عن الحصص التدريبية

علمت “النهار” من مصادر مقرّبة من بيت الوفاق، على أن رئيس وفاق سطيف حسان حمّار، اتصل باللاعبين المقاطعين للتدريبات، لتسوية قضية المستحقات قصد إعادتهم للتحضير بصفة عادية.

وتأتي إلتفاتة حسان حمّار على خلفية المواجهة الجد صعبة التي تنتظرها الجماهير السطايفية وهي مقبوضة القلب من المنعرج الاخير الذي عاشته بمدرجات ملعب 08 ماي 45 أمام فريق كان بالأمس القريب بالقسم الثاني الذي يعكس قابلية تغيير في معادلة الرجوع بالسيدة الكأس إلى مدينة عين الفوارة، خاصة وأن العنيد إتحاد العاصمة، لا يسمح لنفسه باللعب خارج جدارة الجولة 26 من الرابطة المحترفة الأولى، ناهيك لقاء الإياب المنتظر أمام شبيبة بجاية، لحساب نصف نهائي كأس الجمهورية.

ما جعل إدارة النسر الأسود تدق ناقوس الخطر وتعلن عن حالة طوارئ ، بسبب عدم تمكنها من ترتيب عملية تسليم الصكوك للاعبين، سواء اذ تعلق الأمر بالقدامى، أو المستقدمين الجدد، مع تضارب مواعيد تسليمها والقائمة الإسمية للاعبين المتوقع تسليمهم الصكوك، ففي نفس الصدد، حيث أضاف نفس المصدر أن بداية حسان حمّار بتسوية جزئية لمستحقات بعض اللاعبين بمنح الصكوك لإثنى عشر لاعب جعلت الأمر أكثر تعقيدا، مما ألزمه الإسراع إلى تسوية ثانية لستة لاعبين وثلاثة آخرين كمرحلة ثالثة، ومن جهة إدارة الوفاق اكدت ان رئيس الفريق حسان حمّار منح للاعبين الإثنى عشر الصكوك ، في المرحلة الأولى، بإضافة الى صك جديد، من بينهم … بوقلمونة، فرحاني، جابو، سيدهم، جحنيط وغيرهم، الذين قاطع بعضهم الحصة التدريبية لأمسية الخميس، ومنهم من برر تجدد إصابته كبوقلمونة.

كما تجدر الإشارة، أنّ الحصة التدريبية القادمة ستحدد معالم مسار أبناء الكحلةوالبيضة نحو السيدة الكأس من عدمها أمام وضع الديون الذي بات من يوميات الوفاق.