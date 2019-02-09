لاعبو الوفاق يفندون تلاعبهم بنتيجة مباراة شباب بلوزداد

نفى لاعبو وفاق سطيف، كل الإشاعات التي تحدثت عن تلاعبهم بنتيجة المباراة التي جمعتهم بشباب بلوزداد، والتي انتهت بـ 1-0 لصالح هذا الأخير.

وصرح قاراوي، لتلفزيون “النهار”: “عندما يكثر الحديث عن مباراة ما، الجماهير بالضرورة تتحدث عن تلاعب بالنتيجة، بين الفريقين”.

وأضاف: “المباراة كانت صعبة على اللاعبين، والإدارة أيضا، بسبب الضغط الكبير من الأنصار، ونعترف بأننا لم نقدم مباراة كبيرة”.

وفي نفس السياق، أضاف أكرم جحنيط: “شباب بلوزداد، كان مجبرا على الفوز، وكان مدعوما بأنصاره، إضافة لانحياز التحكيم لأصحاب الأرض”.