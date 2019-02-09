عاجل

لاعبو الوفاق يفندون تلاعبهم بنتيجة مباراة شباب بلوزداد

الرياضة
  • -
  • 0
لاعبو الوفاق يفندون تلاعبهم بنتيجة مباراة شباب بلوزداد
بقلم كريم.تيغرمت

نفى لاعبو وفاق سطيف، كل الإشاعات التي تحدثت عن تلاعبهم بنتيجة المباراة التي جمعتهم بشباب بلوزداد، والتي انتهت بـ 1-0 لصالح هذا الأخير.

وصرح قاراوي، لتلفزيون “النهار”: “عندما يكثر الحديث عن مباراة ما، الجماهير بالضرورة تتحدث عن تلاعب بالنتيجة، بين الفريقين”.

وأضاف: “المباراة كانت صعبة على اللاعبين، والإدارة أيضا، بسبب الضغط الكبير من الأنصار، ونعترف بأننا لم نقدم مباراة كبيرة”.

وفي نفس السياق، أضاف أكرم جحنيط: “شباب بلوزداد، كان مجبرا على الفوز، وكان مدعوما بأنصاره، إضافة لانحياز التحكيم لأصحاب الأرض”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com