لاعبو بارادو يُسيطرون على قائمة منتخب -17 سنة

سيطر لاعبو نادي بارادو على قائمة الـ28 لاعبا الذين سيُمثلون المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة خلال التربص القادم بسيدي موسى.

وتواجدت ست عناصر من “الباك” في تشكيلة “الخضر” بإعتبارهم مُصنفين كأفضل الأسماء الصاعدة في الأصناف الصغرى.

ومنح المُدرب سفيان بوجلة، ثقته لـ28 لاعبا للتواجد معه خلال الفترة ما بين 27 و 31 من شهر جانفي الجاري.

يُذكر بأن هذه الفئة العُمرية لاتزال بعيدة عن المُستوى المطلوب، بدليل أنّ سقطت مؤخرا على يد موريتانيا وديا.

قائمة الـ 28 :

الهادي سحنون، زكرياء بوقبل، رياض رحمون، ميلود عبد السلام، عادل عامر بوزيدة، عبد الجليل منصر “بارادو”.

ريان طوبال، أيمن بخة، محمد بلخادم “وفاق سطيف”. محمد يعقوبي، محمد آيت حاج، بولمخالي “مولودية الجزائر”. سعيد قادري “شبيبة القبائل”.

يوسف زاوشي، طيب عطاري “جمعية وهران”. عبد الرؤوف صابر “هلال شلغوم العيد”. نبيل بن علي، إسلام عبروس “جمعية الشلف”.

ساعد رحماني “واد أميزور”. شمس الدين أوشارف “نصر حسين داي”. وليد بن سمينة “سريع غليزان”. عبد الكريم يحيى “سريع المحمدية”.

فؤاد رحماني، معتز غوديل “ورقلة”، أحمد مهدي قلي “تمنراست”، محمد زوبير “المغير”، إسماعيل بورنان “تقرت” عبد الغني أوكريف “أولمبي المدية”.