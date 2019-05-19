لاعبو بلعباس يدخلون في إضراب قبل مباراتهم الحاسمة أمام العميد

دخل لاعبو إتحاد بلعباس في إضراب عن التدريبات قبل يومين فقط عن المواجهة المصرية التي تنتظرهم أمام الضيف مولودية الجزائر بعد غد الثلاثاء والتي قد تحسم مستقبل فريقهم في الرابطة الأولى لكرة القدم قبل جولتين عن نهاية المسابقة.

وبرر أشبال المدرب سيد احمد سليماني سلوكهم هذا بعدم وفاء إدارة النادي بالتزاماتها المالية تجاههم, سيما في ما يخص منحة الفوز الثمين الذي عادوا به الخميس الفارط من الجزائر العاصمة أمام الوصيف السابق نادي بارادو (2-1), حسب ما استفيد من محيط نادي الغرب الجزائري.

ويتواجد فريق الاتحاد حاليا في صحة جيدة بدليل تسجيله لأربعة انتصارات متتالية سمحت له بمغادرة المنطقة الحمراء للمرة الأولى منذ انطلاق مرحلة الإياب.

ولم يراهن الكثير من المتتبعين على قدرة أبناء ”المكرة” في العودة بقوة في سباق البقاء بعد تراجع نتائجهم بشكل محسوس سيما خلال الشطر الثاني من المنافسة ما جعلهم يسقطون إلى المركز ال16 والأخير ويلبسون ثوب أول الأندية النازلة إلى الرابطة الثانية.