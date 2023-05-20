لاعبو جمهورية الصحراء الغربية سعداء ويشكرون الجزائريين على المساندة

أبدى أغلب لاعبو جمهورية الصحراء الغربية سعادتهم الكبيرة بعد تنشيط المباراة الودية أمام أعرق الأندية الجزائرية مولودية الجزائر ورغم الخسارة.

وقال نجم الفريق علي الراجل في تصريحه عقب المباراة للتلفزيون العمومي “أشكر الجمهور الجزائري واللاعبين، إلى جانب فريق مولودية الجزائر على برمجة هذه المباراة الودية”.

كما أضاف الراجل “أشكر الجمهور الذي شجّعنا خلال هذه المباراة الودية، نتمنى لهم التوفيق في البطولة الوطنية”.

إلى جانب ذلك، ابدى حارس منتخب جمهورية الصحراء الغربية هو الأخر سعادته حينما قال “بصراحة الأجواء كانت جيّدة وأخوية، وأشكر جميع الجزائريين على مساندتنا ودعمنا من خلال هذه المباراة”.

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