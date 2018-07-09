لاعبو روسيا تناولوا المنشطات قبل مواجهة إسبانيا !

إعترف مسؤول في الإتحاد الروسي لكرة القدم، أن لاعبيي منتخبه، وقبل مواجهتهم منتخب إسبانيا في الدور الـ16 من كأس العالم 2018، استعملوا مادة منشطة.

ونقلت صحيفة “بيلد” الألمانية، اعتراف مسؤول في اللإتحاد الروسي لكرة القدم، الذي أكد استعانة لاعبيي منتخب روسيا، بمنشط الأومنياك الغير ممنوع.

وأكد ذات المصدر، أن استعمال غاز الأومنياك، لم يتم فقط خلال مواجهة إسبانيا، وإنما في كل المباريات التي لعبها المنتخب الروسي في المونديال.

ويعد غاز الأومنياك، من المنشطات الغير ممنوعة من طرف الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وهو يساعد على التنفس، ودخول الأوكسجين في الدم.

يذكر أن المنتخب الروسي، غادر كأس العالم 2018، في الدور الربع نهائي، بعد هزيمته أمام منتخب كورواتيا، بضربات الترجيح.