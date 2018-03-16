لاعبو ريال مدريد يرحبون بـ “نيمار” !

لا يزال البرازيلي “نيمار جونيور” حديث العام والخاص في الفترة الأخيرة خاصة مع إقصاء باريس سان جيرمان من دوري الأبطال وسط اهتمام كبير من ريال مدريد.

ولهذا السبب سافر ناصر الخليفي، رئيس “البياسجي” إلى البرازيل خصيصا للحديث مع نجمه ومعرفة صحة الأخبار.

من جهة أخرى، تتوالى كلمات المديح من طرف لاعبي ريال مدريد الذين فتحوا لـ “نيمار” أبواب النادي من أجل الانضمام إليهم.

فقد صرّح “كاسيميرو” قائلا: “نيمار لديه علاقة جيدة مع رونالدو وأعتقد أنه سيشكل ثنائي رائع لكنه سعيد في باريس”.

أما “كارفخال” فقال: “سأوقع لنيمار لو كنت رئيسا، لقد تعبت من مواجهته “مازحا” “.

وحتى القائد” راموس” صرح في وقت سابق: “اللاعبون الكبار ولدوا ليلعبوا في ريال مدريد ونيمار واحد منهم لكنه لاعب للبياسجي”.

في نفس السياق، جماهير برشلونة تمني النفس بعدم تعاقد الملكي مع نجمهم السابق في ظل وجود الصراع بين الناديين.

ودائما ما يقدم رئيس الملكي “بيريز” هدية لجماهير بعد كل مونديال ! فهل تكون صفقة “نيمار” هي الهدية ؟