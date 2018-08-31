لاعبو “ريال مدريد” يسخرون من غياب “رونالدو” !

تفاجئ لاعبو “ريال مدريد” وحتى الرئيس “فلورنتينو بيريز” من عدم تواجد “كريستيانو رونالدو” في حفل الإتحاد الأوروبي وردوا على ذلك بطريقتهم الخاصة.

فقد صرح” راموس” قائلا: “هي حياته وليفعل ما يريد، تفاجئنا بعدم وجوده في الحفل، لكن لا يهمنا ذلك، الأهم أن مودريتش فاز بالجائزة وهو يستحق ذلك والآن الدور على البالون دور”.

أما “مودريتش” فقد صرح قائلا: “سعيد بفوزي وتفوقي على كريستيانو رونالدو غيابه فاجئني لكن لديه أسبابه”.

من جهة أخرى أكد رئيس ريال مدريد “فلورنتينو بيريز” أن “الملكي” سيبقى السيد الأول لدوري الأبطال برونالدو أو من دونه.

فقد صرح قائلا: “منذ عام 1956 تواجدنا في العديد من القرعات من دون كريستيانو بالتأكيد أن اليوفي أصبح قوي معه لكن الريال كان قويا قبل رونالدو وسيبقى كذلك، هذا النادي ولد لدوري أبطال أوروبا”.

يذكر أن البرتغالي “كريستيانو رونالدو” رفض الحضور لحفل الإتحاد الأوروبي كتعبير عن غضبه بعد فوز “مودريتش” بجائزة أفضل لاعب في أوروبا حسب ما ذكرته المصادر الصحفية الإسبانية.