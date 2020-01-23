لاعبو “سوسطارة” عازمون على تحقيق الفوز أمام “الوداد”

أبدى لاعبو إتحاد العاصمة عن جاهزيتهم لمواجهة “الوداد البيضاوي”، في مباراة الأمل الأخير لرفقاء القائد “زماموش” في دوري أبطال إفريقيا.

هذا وكان الفريق قد شد الرحال إلى مدينة “الدار البيضاء” المغربية أمس الأربعاء دون الليبي مؤيد اللافي الذي واجه بعض المشاكل في التأشيرة قبل أن تحل الأمور ليكون حاضرا اليوم الخميس في المغرب.

في نفس السياق، أكد “دزيري” مدرب “سوسطارة” أنه يعول على عزيمة لاعبيه وإرادتهم لتجاوز الإرهاق الكبير الذي يعاني منه النادي.

كما أن “أسامة شيتة” أبدى عن رغبة زملائه بالعودة بالزاد كاملا من المغرب وبعث الأمل في تحقيق التأهل للدور الربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا.