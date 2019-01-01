لاعبو “سوسطارة”: “نريد أن تبقى الكأس في بولوغين”

بعد أن تمكن اتحاد العاصمة من تحقيق فوز صعب على اتحاد بلعباس وتأهلهم للدور الربع نهائي في كأس الجمهورية، أبدى لاعبو سوسطارة سعادتهم بالتأهل.

وقال أمين حامية مسجل هدف الفوز في تصريح لـ “النهار”: “استطعنا تحقيق هذه النتيجة بالرغم من صعوبة المأمورية، وقدمنا كل ما لدينا والحمد الله على التأهل”.

في حين قال محمد بن يحيى: “كما قلت سابقا، نحن نلعب هذا الموسم من أجل إعادة الكأس إلى المنزل وسنواصل المغامرة”.

وأكد أسامة شيتة “إن الفريق طبق تعليمات المدرب، كما أهدي التأهل لكل جماهير إتحاد العاصمة التي صنعت الحدث مثل كل مباراة في بولوغين”.