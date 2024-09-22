لاعبو سوسطارة يبدون سعادتهم ويجمعون:”هذه البداية ومزال مزال”

أبدى لاعبو سوسطارة سعادتهم الكبيرة، اليوم الأحد، لقيادة فريقهم للتأهل إلى دور المجموعات من منافسة الكاف على حساب الملعب التونسي.

وقال المدافع الياس شتي في تصريح لـ “النهار” عقب المباراة بملعب ميلود هدفي “الحمد على هذا الانتصار المستحق، طالبت من الأنصار عدم القلق، الموسم لا يزال طويلا و نستطيع تقديم الأفضل”.

إلى جانب ذلك، قال اللاعب حسين دهيري في تصريح لـ “النهار”عقب المباراة “التأهل كان صعبا، و أشكر الجمهور الذي جاء بقوة إلى ملعب ميلود هدفي، الذي ساندنا إلى غاية الدقيقة الأخيرة، وهذه البداية و مزال مزال”.

وختم اللاعب السابق لنادي بارادو “نحن عائلة واحدة، و إن شاء الله لا يذهب عملنا سدى و نحقق أمور جميلة في المنافسة الإفريقية”.