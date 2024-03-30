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الرياضة

لاعبو سوسطارة يجرون أول حصة تدريبية في نيجيريا

بقلم عزبز طالبي
لاعبو سوسطارة يجرون أول حصة تدريبية في نيجيريا
سوسطارة
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أجرى لاعبو سوسطارة أول حصة تدريبية في نيجيريا استعدادا لمواجهة ريفرز يونايتد، غدا، ضمن فعاليات منافسة كأس الكاف.

وجرت الحصة التدريبية وسط حضور جميع اللاعبين، وسط معنويات مرتفعة وأجواء رائعة. على امل العودة بالنقاط الثلاث و الذهاب إلى أبعد نقطة في المسابقة الإفريقية.

كما ستجري الحصة التدرييبة السبت على أرضية الملعب الرئيسي في توقيت المبارا، وسيكون الإتحاد العاصمة محروم من خدمات القائد زين الدين بلعيد المعاقب وأسامة شيتة المتواجد في فترة نقاهة بعد خضوعه لعملية جراحية.

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