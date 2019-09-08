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لاعبو “سوسطارة” يعودون للتدريبات بعد وقفتهم الاحتجاجية

الرياضة
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لاعبو “سوسطارة” يعودون للتدريبات بعد وقفتهم الاحتجاجية
بقلم أمير بهلول

عاد لاعبو إتحاد العاصمة إلى التدريبات بعد قرروا تعليقها احتجاجا لمدة يومين على وضعية النادي الذي يعاني من مشاكل يعلمها العام والخاص.

وكان لاعبو “سوسطارة” قد اتخذوا هذا القرار من أجل التحضير الجيد لمباراة “غور ماهيا” في ذهاب الدور الـ 16 من منافسة دوري أبطال إفريقيا.

أشبال “دزيري بلال” رفعوا التحدي منذ بداية الموسم، فاللاعبون القدامى لم ينالوا أجوروهم لمدة تفوق الـ 6 أشهر واللاعبون الجدد لم ينالوا أي سنتيم لحد الآن.

وبالرغم من كل هذه الصعوبات إلا أن رفقاء القائد “زماموش” نجحوا في تحقيق “فوزين وتعادل” وتأهلوا للدور الـ 16 من منافسة دوري أبطال إفريقيا.


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