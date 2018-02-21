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لاعبو “شالك” يدعمون بن طالب

الرياضة
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لاعبو “شالك” يدعمون بن طالب صورة من الأرشيف
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى لاعبو نادي شالك الألماني، دعمهم للدولي الجزائري نبيل بن طالب، الذي يعيش فترة صعبة مؤخرا مع مدربه وإدارة النادي.

وصرح المدافع ثيلو كيرير، بخصوص وضعية بن طالب: “الفريق لا يزال مقتنعا بأن نبيل مهم لنا ونحن بحاجة إلى جودته في الميدان”.

وفي ذات الخصوص صرح الزميل الآخر لبن طالب، بريل امبولو: ” نبيل يمر بفترة صعبة، نحن معه والفريق بحاجة إليه”.

وأضاف: “أنا واثق أن الأمور ستعود إلى نصابها بين الطرفين، وأنه سيعود إلينا قريبا”.

وجاء هذا الدعم من لاعبي نادي شالك لزميلهم بن طالب، بعد تدهور علاقته مع مدرب الفريق، الذي اتهمه بالتخاذل وعدم الإنضباط.

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