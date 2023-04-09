لاعبو شباب المشرية :”الحكم يتحمّل مسؤولية أعمال الشغب بقراراته”  

انتقد لاعبو شباب المشرية الحكم الذي ادار مباراتهم امام ترجي مستغانم التي اندلعت على إثرها أعمال شغب كان بطلها بعض الأنصار.

وقال عبدلي عبد الرحيم لاعب شباب مشرية في تصريح له لتلفزيون “النهار” اليوم “المباراة لعب فيها الحكم كثيرا، أقول حسبيّ الله ونعم الوكيل أقولها للحكم، الحكم جاء لتحطيمنا، كل المباريات لعبناها جيّدا”

وأضاف عبد الرحيم “الامور التي حدثت لم تمثل أنصار شباب مشرية، الحكم هو من قتل المباراة و جاء من فوز ترجي مستغانم”.

كما ختم “سنواصل اللعب من أجل الفوز و مرحبا بأي نتيجة جاءت”.

إلى جانب ذلك قال ليث عبد العزيز لاعب شباب مشرية في تصريح لـ “النهار” اليوم “”قدمنا مباراة جيّدة أمام جارنا الترجي، الحكم كان بطل كل الأحداث و استفز اللاعبين، كان يقول ألفاظ مشينة في عز رمضان”

كما أضاف عبد العزيز “نلعب في بطولة واد كنيس وأنا أتحمل كلامي، الحكم ظلمنا أمام أنصارنا، فعل كل الأمور من أجل التسبّب في دخول الأنصار إلى الملعب”

وختم “حسبنا الله ونعم الوكيل، أشكر الأنصار على الوقوف معنا، لا نستهل الوضعية، وبعدنا بـ 6 نقاط عن المتصدر، لهذا أستطيع القول أن لازالنا متفائلين في الصعود”.

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