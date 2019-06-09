لاعبو شباب بلوزداد على موعد مع أنصارهم للإحتفال بالكأس

سيخرج لاعبوا شباب بلوزداد، غدا الإثنين، للإحتفال رفقة أنصارهم، بعد إحرازهم أمس السبت، كأس الجمهورية، للمرة الثامنة في تاريخ النادي.

وحسب ما أكدة المدير العام لشباب بلوزداد، سعيد عليق، فإن التشكيلة البلوزدادية، ستقوم بدورة شرفية بالعاصمة، للإحتفال رفقة الأنصار بلقب الكأس.

ومن المقرر أن تنطلق غدا الإثنين على الساعة الخامسة، حافلة تقل لاعبي الفريق من فندق “السوفيتال”، إلى ملعب “20 أوت”، في أجواء احتفالية.

يذكر أن شباب بلوزداد توج أمس السبت بكأس الجمهورية، بعد فوزه في ملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة، على شبيبة بجاية بنتيجة 2-0.