لاعبو شباب بلوزداد غير راضين بالتعادل أمام مازيمبي

عبّر لاعبو شباب بلوزداد، عن حسرتهم لإكتفائهم بنقطة فقط خلال المواجهة التي جمعتهم، يوم أمس السبت، بتي بي مازيمبي.

وأكد أبناء لعقيبة، بأنهم كانو قادرين على خطف الفوز بكل سهولة، لو جسدوا الفُرص الكثيرة التي خلقوها في المُباراة.

وقال شعيب كداد :”لسنا راضين بالتعادل، كان بمقدورنا تحقيق الإنتصار، وللأسف لم نكن محظوظين أمام مرمى”.

وسار على نهجهه زميله في المحور سفيان بوشار قائلا :”أنا مُتحسر لقد ضيعنا فوزا في مُتناولنا، ولكن الحمد لله”.

وواصل :”الآن علينا طي صفحة رابطة الأبطال، والتفكير في المُباراة القادمة في البطولة الوطنية”.

وإفتتح أبطال الجزائر، مشوارهم في دور المجموعات من رابطة الأبطال، بالتعادل السلبي أمام عملاق الكونغو.