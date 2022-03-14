لاعبو شباب بلوزداد والوفاق ضمن التشكيلة المثالية لرابطة الأبطال

سجل لاعبو شباب بلوزداد، ووفاق سطيف، حضورهم في التشكيلته المثالية للكاف، والخاصة بالجولة الرابعة من رابطة الأبطال.

وكشفت الكاف، عبر حسابها الرسمي، عن تشكيلتها المثالية، والتي ضمت ثنائي شباب بلوزداد، حسين سالمي، ومحمد بكير.

كما سجل لاعب وفاق سطيف، أكرم جحنيط، حوره هو الآخر ضمن هذه التشكيلة المثالية للكاف.

ويأتي هذا نظير تألق هذا الثلاثي، رفقة شباب بلوزداد، ووفاق سطيف، في مباريات الجولة الرابعة من دور مجموعات رابطة الأبطال