لاعبو شباب بلوزداد يجمعون :”جاهزون للفوز أمام يانغ أفريكانز” 

أكد لاعبو شباب بلوزداد على جاهزيتهم الكبيرة للفوز أمام المستضيف نادي يانغ أفريكانز التنزاني التي ستجري السبت القادم.

و تندرج المباراة ضمن الجولة الخامسة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقا.

وقال سفيان بوشار في تصري للموقع الرسمي للفريق “نحضر للمباراة طيلة الأسبوع، نعترف أن التحدي صعب، الأمر الذي يهنما هن التركيز على العمل و نحقق نتيجة إيجابية لا غير للمرور إلى الدور القادم”.

كما أضاف الحارس قندوز “التحضير مر بشكل جيد وسط ظروف رائعة،الانطلاقة كانت جيدة و كل الظروف جيدة، سنعمل بكل جهد من اجل تحقيق الهدف الرئيسي”.

وختم حسين سالمي “المباريات الإفريقية دائما تكون صعبة، لكننا نملك الخبرة في التعامل مع مثل هذه الظروف، لهذا سنعمل ما في وسعنا للعودة بالنقاط الثلاث”.

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