لاعبو شباب بلوزداد يعتذرون لأنصار الفريق بعد خيبة النهائي

بادر عدد من لاعبي شباب بلوزداد بتقديم اعتذاراتهم لجماهير الفريق التي حضرت بقوة وساندت الفريق حتى اللحظة الأخيرة عقب خسارة نهائي الكاس لصالح إتحاد العاصمة يوم أمس.

ووجّه اللاعبون شعيب كداد، رؤوف بن غيث، عبد الرحمان مزيان، حسين سالمي، وأيمن محيوص رسائل اعتذار صادقة عبر حساباتهم الشخصية على “انستغرام” و “فايسبوك” وعلى هامش التدريبات، عبّروا فيها عن أسفهم الشديد على عدم تحقيق اللقب، مؤكدين أن خيبة النهائي كانت مؤلمة بالنسبة لهم كما هي بالنسبة للجماهير.

وأكد اللاعبون أنهم يتحمّلون مسؤوليتهم، مشددين على أن طموحهم لا يزال كبيرًا، وأن الخسارة لن تثنيهم عن القتال من أجل إسعاد الأنصار في الموسم المقبل، سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

وتُعد هذه البادرة خطوة إيجابية في سبيل طيّ صفحة الهزيمة، وفتح صفحة جديدة يسودها التلاحم بين اللاعبين والجماهير، بهدف إعادة بناء الفريق والعودة إلى منصات التتويج.