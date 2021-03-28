لاعبو شبيبة القبائل يقاطعون تدريبات الفريق

قاطع لاعبو فريق شبيبة القبائل اليوم الأحد، تدريبات الفريق، احتجاجا منهم لعدم تلقيهم مستحقاتهم المالية لعدة أشهر.

ورفض رفقاء القائد رزقي حمرون، خوض الحصة التدريبية التي كانت مبرمجة صبيحة اليوم، إلى غاية تلقيهم مستحقاتهم المالية.

وسبق للاعبي الكناري، المطالبة بمستحقاتهم المالية العالقة، في عدة مناسبات سابقة، في حين اكتفت إدارة الفريق بالوعود، دون تجسيدها.

يذكر أن رئيس شبيبة القبائل شريف ملال، يعيش أيامه الأخيرة على رأس الفريق، بعد انتخاب إدارة النادي الهاوي ليزيد يريشان رئيسا جديدا للفريق.