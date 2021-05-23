لاعبو فريق شبيبة تيارت يتعرضون لاعتداء عنيف في واد سلي بالشلف

تعرض بعد زوال اليوم لاعبو فرق شبيبة تيارت لإعتداء عنيف من طرف بعض أنصار فريق مستقبل واد سلي بولاية الشلف.

وفي اتصال مع النهار، قال الامين العام للشبيبة ان الطاقم المسير للفريق واللاعبين تعرضوا للشتم بمجرد دخولهم الى الملعب.

قبل أن يضيف، إن أنصار الفريق المستقبل لم يتوقفوا عند الشتم فقط، بل قاموا برشق بعثة الفريق بالحجارة.

وأسفر هذا الإعتداء، عن إصابة 3 لاعبين ومسيرين اثنين بإصابات بليغة منهم حارس الشبيبة الذي اصيب بكسر على مستوى الرجل بعد تعرضه للضرب بآلة حديدية تم نقله الى المستشفى و قد اتهم الامين العام لفريق الشبيبة رئيس فريق واد سلي بتحريض أنصاره على لاعبي الشبيبة وسط مطالب بضرورة إتخاذ إجراءات في حق الفريق المستضيف.

