لاعبو فورتون الغامبي يصنعون الحدث في “مول” سطيف

صنع لاعبو نادي فورتون الغامبي، الحدث في “مول” سطيف، حيث تجولوا فيه وإلتقطوا صوار مع المتواجدين في هذا المركز التجاري من أبناء المنطقة وغيرهم. وظهرت عناصر الفريق الغامبي سعيدة بحفاوة الإستقبال التي وجدته في عاصمة الهضاب العُليا.

يُذكر بأن عناصر فورتون، كانت قد وصلت للجزائر، أول السبت في نفس الطائرة مع زملاء عبد المؤمن جابو، في لقطة صنعت الحدث في مواقع التواصل الإجتماعي.

وسيلعب ممثل غامبيا، لقاء الإياب أمام النسر الأسود الأسبوع القادم، في موعد سيبحث فيه أشبال المدرب الكوكي على قلب الطاولة وتدارك الهزيمة الثلاثية التي تعرضوا لها ذهاب في سيناريو لم يكن يتوقعه أشد المُتشائمين.