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لاعبو “لوهافر” يُساندون “لكحل” في محنته !!

الرياضة
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لاعبو “لوهافر” يُساندون “لكحل” في محنته !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

عبر لاعبو فريق “لوهافر” الفرنسي عن مُساندتهم لقائدهم النجم الدولي الجزائري “فيكتور لكحل” الذي تعرض لإصابة خطيرة.

وإرتدى زملاء نجم الخضر “زين الدين فرحات” قميص خاص خلال قيامهم بعملية الإحماء قبل بداية مواجهة “لوهافر” المُقامة حاليا.

وحمل القميص عبارة:”بالتوفيق فيكتور لكحل”، في إشارة واضحة تُعبر عن وقوفهم مع زميلهم في محنته.


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