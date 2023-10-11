لاعبو منتخب الرأس الأخضر يرفضون التصريح

رفض لاعبو الرأس الأخضر التصريح لوسائل الإعلام التي كانت تتابع الحصة التدريبية الاستعدادية لهم لمواجهة الخضر غدا.

وكشف موفد “النهار أون لاين” إلى قسنطينة أن الرفض جاء بعد تأخر لاعبو في المنتخب الوطني في الخروج من الملعب.

و كانت الحصة التدريبية مقررة على الساعة الثامنة، كما أكد المكلف بالإعلام في منتخب الرأس الأخضر أن التصريحات كانت مبرمجة في وقت سابق قبل أن تتغير الأمور.

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