لاعبو مولودية الجزائر يرفضون القانون الداخلي الجديد للفريق    

أبدى لاعبوا مولودية الجزائر، رفضهم القاطع، للقانون الداخلي الجديد، الذي طرحته إدارة النادي، عشية مباراتهم أمام نصر حسين داي.

وحمل هذا القانون الداخلي الجديد لإدارة مولودية الجزائر، مجموعة من العقوبات المالية، والتي ستفرض على اللاعبين، في عدة حالات.

ويفرض هذا القانون الجديد، خصم 3 أشهر من راتب اللاعبين، في حال عدم تتويجهم بلقب البطولة للموسم الكروي الجاري.

وأيضا خصم 30 مليون سنتيم من كل لاعب، في حال الخسارة داخل الديار، و15 مليون سنتيم، في حال الخسارة خارج القواعد.

وفيما يتعلق بالإنضباط، سيتم خصم راتب شهر كامل من كل لاعب يتغيب عن حصة تدريبية واحدة، و5 ملايين سنتيم في حال التأخر عن موعد التدريبات.